Федьков — о Кадырове: я отказался пить один, он объявил официальную пьянку для всех

Бывший футболист «Терека» (ныне — «Ахмат») Андрей Федьков рассказал о взаимоотношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в грозненском клубе.

— После сезона-2007 был банкет в Гудермесе. В один момент ребята заскучали. Рамзан куда-то отправил помощника. Тот вернулся с бутылкой виски и поставил её передо мной. Смотрю на Рамзана: «Это мне одному?» Он кивает, а я в ответ: «Один не буду. Только со всей командой».

— Разрешил?

— «Ладно, несите всё, что есть! Сегодня объявляю официальную пьянку». Это была первая и последняя пьянка в Чечне на моей памяти. После этого кто-то в Грозном напился, сел за руль и сбил человека, и вопрос с алкоголем там решили кардинально — не продают, — приводит слова Федькова Sport24.

Федькову 52 года, он является воспитанником футбольного клуба «Ростсельмаш». За «Терек» нападающий играл с 2004 по 2005, а также в 2007 году. Вместе с грозненским клубом россиянин стал обладателем Кубка страны (в 2004-м), а также выигрывал Первую лигу. Также Андрей выступал за такие команды, как «Шахтёр», «Кремень», «Балтика», «Сокол» и ростовский СКА. Профессиональную карьеру Федьков завершил в 2008 году, затем играл в любительских клубах. Кадыров — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 года. С 2004 по 2011 год Кадыров был президентом футбольного клуба «Терек», в 2012 году он стал его почётным президентом. В «Ахмат» Терек был переименован в 2017 году.