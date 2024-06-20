Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев: Акинфеев — легенда, я вырос на его матчах

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Я вырос на матчах Акинфеева. Благодаря просмотру чемпионата Европы 2008 года я захотел заниматься футболом. Думаю, все хотят, чтобы Акинфеев играл как можно дольше. Он показывает стабильный уровень, возраст не даёт о себе знать. Пусть играет как можно дольше и травмы обходят его стороной.

Я думаю, что он легенда. И люди, которые не сильно разбираются в футболе, пока не понимают, насколько большой вклад он сделал в российский футбол. И в мировой, наверное, тоже. У Акинфеева «сухих» матчей больше, чем у некоторых — игр в РПЛ», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.