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Вратарь «Крыльев» Ломаев: плохое говорят люди, которые совсем не разбираются в футболе

Вратарь «Крыльев» Ломаев: плохое говорят люди, которые совсем не разбираются в футболе
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о комментариях и критике в свой адрес.

«Никогда не обращаю на внимание на критику и комментарии. Сколько людей, столько и мнений. Тем более что люди, которые что-то плохое говорят, в футболе не разбираются совсем. Надо слушать специалистов и хороших тренеров. Только они могут помочь стать тебе сильнее», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице.

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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