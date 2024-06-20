Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь «Крыльев» Ломаев отреагировал на переход Песьякова в самарский клуб

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал переход в команду вратаря Сергея Песьякова, который ранее выступал за «Ростов».

«Клуб сделал трансфер. Это футбол. Каждый год происходят какие-то изменения. Будем вместе работать и конкурировать. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Крылья Советов» объявил о переходе 35-летнего Сергея Песьякова на правах свободного агента в конце мая. Кроме «Ростова», ранее он выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.