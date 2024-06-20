Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев заключил пари с журналистом «Чемпионата»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев заключил пари на количество «сухих» матчей в предстоящем сезоне чемпионата России.

— Давай заключим спор на новый сезон?

— Предлагаю такой: пусть у меня наберётся восемь «сухих» матчей за сезон. Дай бог, чтобы я отыграл его без травм.

— На что поспорим? Может, на пару кроссовок?

— Давай. Я люблю Yeezy Boost.

— А я — Nike или Jordan.

— Хорошо.

— Подытожим: восемь и больше «сухих» матчей в РПЛ — Yeezy Boost твои, меньше восьми — Nike или Jordan мои. Учитываем только матчи в РПЛ.

— Да. Но у тебя большое преимущество. У меня максимум за сезон было девять «сухих» матчей. Буду стараться выиграть спор, — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.