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Ломаев рассказал, что помешало «Крыльям Советов» попасть в первую восьмёрку РПЛ

Ломаев рассказал, что помешало «Крыльям Советов» попасть в первую восьмёрку РПЛ
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил сезон-2023/2024. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте.

«Отлично провели осеннюю часть и начало чемпионата. Второй круг получился не очень. Стояла задача попасть в восьмёрку, и мы сами этого очень хотели. Где-то помешали травмы. Но если сравнивать с позапрошлым сезоном, то прошедший можно занести в актив. Хотя понятно, что всем ребятам, тренерскому штабу и руководству хотелось большего. Поэтому эмоции смешанные, полной удовлетворённости нет», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

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