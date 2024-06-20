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Ломаев: для комфортной жизни в Самаре 200-250 тысяч в месяц хватит

Ломаев: для комфортной жизни в Самаре 200-250 тысяч в месяц хватит
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, сколько денег ему хватит в месяц для комфортной жизни.

— Сейчас модно спрашивать у футболистов — сколько денег им хватает в месяц для комфортной жизни. Назовёшь сумму?
— Я видел интервью, когда люди говорят что им хватает 50-100 тысяч в месяц. Думаю, что они, мягко говоря, лукавят. В Самаре, чтобы жить нормально, 150-200 тысяч спокойно хватит.

— С учётом аренды квартиры?
— Я снимаю квартиру в Самаре. Давай тогда скажу: 200-250 тысяч в месяц, — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

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