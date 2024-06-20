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Тренер «Локо» Галактионов: мы должны чётко понимать, кем заменить группу ушедших игроков

Тренер «Локо» Галактионов: мы должны чётко понимать, кем заменить группу ушедших игроков
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о необходимости заменить ушедших игроков в команде. Специалист подчеркнул высокие задачи московского клуба на предстоящий сезон.

«Задачи у нас высокие. Мы должны чётко понять одну вещь. Если группа игроков нас покинула, мы должны чётко понимать, кем их заменить, чтобы они усилили команду», — передает слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».

6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым до лета 2026 года.

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