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«Спартак» рассматривает вариант с трансфером Тикнизяна — источник

«Спартак» рассматривает вариант с трансфером Тикнизяна — источник
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Московский «Спартак» намерен усилить левый фланг обороны. Одним из вариантов для красно-белых является Наир Тикнизян из «Локомотива». При этом «Спартак» ещё не вступал в переговоры с железнодорожниками по Тикнизяну, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, вторым вариантом для «Спартака» является 24-летний бразилец Маркиньос, который выступает за «Ференцварош». Нынешний тренер «Спартака» Деян Станкович ранее работал в венгерском клубе и хорошо знаком с бразильцем. Однако вероятность такого трансфера мала.

В минувшем сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до 2026 года.

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