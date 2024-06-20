Титов: по игре «Зенит» точно не должен был становиться чемпионом РПЛ в минувшем сезоне

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, в игровом плане «Зенит» не заслуживал стать чемпионом страны. При этом Титов отметил, что «Динамо» может винить в упущенном чемпионстве только себя — для победы в РПЛ бело-голубым было достаточно не проиграть в матче 30-го тура с «Краснодаром».

«Динамо» может только себя винить, потому что «Зенит» всё сделал для них, проиграл два матча, поднял их наверх. И перед последним туром даже не о победе шла речь, только одна ничья — и вы чемпионы, ребят. Это прямо уникальная ситуация, которая, возможно, ещё долго не повторится в истории «Динамо».

Кто заслуживал чемпионства по игре? По игре могу сказать, что «Зенит», особенно последние пять-семь матчей, а, наверное, даже всю весеннюю часть, точно чемпионом не должен был становиться. Если по игровым качествам, по забитым мячам, конечно, это «Динамо» или «Краснодар», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в шестом сезоне подряд.