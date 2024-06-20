Нападающий «Локо» Сулейманов: очень рад выходу «Динамо» Махачкала в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов признался, что его порадовал выход махачкалинского «Динамо» в Российскую Премьер-Лигу.

«В отпуске я съездил на каньон, был в Дагестане. Проводил время с родными. Я очень рад Махачкале в РПЛ. Когда в Кубке России они должны были попасться к нам в группу, но их поменяли местами с «Химками», я расстроился. В Дагестан приезжать всегда приятно», — передаёт слова Сулейманов корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.