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Сулейманов ответил, готов ли к роли лидера «Локо» после перехода Глушенкова в «Зенит»

Сулейманов ответил, готов ли к роли лидера «Локо» после перехода Глушенкова в «Зенит»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов ответил, готов ли к роли лидера команды. Ранее клуб покинул нападающий Артём Дзюба и появилась информация, что полузащитник Максим Глушенков перейдёт в «Зенит».

— Готов ли к роли лидера после ухода Глушенкова и Дзюбы?
— Я всегда готов. Даже когда Артём был здесь, я готовился всегда по полной. Знал, что мне выпадет шанс. Сейчас есть Воробьёв, может, ещё кто-то будет. Остаётся только доказывать, потому что всё будет зависеть от сборов.

С Димой Воробьёвым не успел пообщаться, потому что он раньше прошёл медосмотр. Конечно, он составит конкуренцию. Ты понимаешь, что в любой момент можешь потерять место. Остаётся только работать, — передаёт слова Сулейманов корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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