Джим Рэтклифф: тренер не главная проблема в «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф прокомментировал информацию о том, что клуб решил оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера.

«Тренер не главная проблема в «Манчестер Юнайтед». Это спортивный клуб. Он должен быть конкурентоспособным, в нём должна быть определённая интенсивность, но со стороной поддержки, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки», — сказал Рэтклифф в интервью Вloomberg.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды. Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.