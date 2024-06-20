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Копа-2024: где смотреть трансляции матчей Кубка Америки по футболу

Копа-2024: где смотреть трансляции матчей Кубка Америки по футболу
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В пятницу, 21 июня, стартует Кубок Америки по футболу 2024 года. Турнир пройдёт в США на 14 стадионах. Матчи Кубка Америки можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Кроме 10 команд-участниц от КОНМЕБОЛ, к участию в турнире также будут допущены шесть команд КОНКАКАФ. Таким образом, 16 команд поделены на четыре группы.

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада.
Группа В: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
Группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия.
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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