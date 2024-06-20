Форвард «Рубина» и Албании Даку зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев

Нападающий «Рубина» и Албании Мирлинд Даку зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2). Об этом сообщает журналист Игор Ярамаз в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети журналиста Игора Ярамаза

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании состоялся накануне, 19 июня. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

Отметим, что В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).