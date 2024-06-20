Копа-2024: когда начнётся, даты проведения, где пройдёт Кубок Америки по футболу

Кубок Америки по футболу 2024 года стартует в ночь на 21 июня по московскому времени. Турнир пройдёт в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В матче открытия сыграют сборные Аргентины и Канады. Встреча состоится 21 июня. Начало игры — в 3:00 по московскому времени.

Состав групп Кубка Америки — 2024:

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада.

Группа В: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Финал турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.