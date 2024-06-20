Видео: Лука Модрич обиженно ушёл от журналистов после вопроса про возраст

Новое видео с полузащитником «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем стало вирусным в соцсетях. Так, один из журналистов в микст-зоне задал Модричу вопрос: «Не стоит ли сборной Хорватии омолодить состав на следующий матч Евро?» 38-летний Лука понял намёк на свой возраст, скривился и обиженно ушёл от журналистов.

Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст. Видео:

Сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы — 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании — 0:3. Во 2-м туре — ничья 1:1 с Албанией. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.