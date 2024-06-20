Агент Козлова: в настоящий момент никаких изменений по Даниле нет

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, высказался о будущем своего клиента.

– Есть ли какие-то изменения по Даниле в настоящий момент?

– В настоящий момент никаких изменений нет.

– Насколько правдива информация о переходе Данилы в «Краснодар» или «Ростов»?

– В данный момент я не готов давать какие-либо комментарии. Давайте подождём несколько дней, когда ситуация будет понятнее. Тогда я смогу ответить более развёрнуто, — приводит слова агента онлайн-издание «Спорт день за днём».

Напомним, ранее появилась информация, что атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов продолжит карьеру в «Краснодаре». Отмечалось, что футболист отказался от ранее согласованного всеми сторонами трансфера в «Ростов» после выкупа контракта у «Балтики» петербургским «Зенитом» за 70 млн рублей. Данила Козлов перешёл в «Балтику» из «Зенита-2» в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 350 тыс. Весной 2024 года на счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач.