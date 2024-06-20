Маска для Мбаппе может быть доставлена уже сегодня — RMC Sport

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может получить защитную маску для лица уже сегодня, 20 июня. Об этом сообщил RMC Sport.

Ранее футболист получил повреждение носа в матче чемпионата Европы с Австрией (1:0).

Некоторые источники сообщают, что маску смогут доставить уже сегодня, что позволит Мбаппе потренироваться с ней вечером и, следовательно, проверить себя, оценить свои ощущения. Однако нет ничего определённого, и, скорее всего, он получит её только в пятницу, 21 июня, в день матча с Нидерландами. Тогда у Килиана Мбаппе будет очень мало времени, чтобы проверить маску и оценить свои ощущения до того, как будет принято решение, играть с ней или нет.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.