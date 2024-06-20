Немецкая полиция арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед игрой с Данией

Полиция Франкфурта арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что один из болельщиков был оштрафован за бросание бутылок, второй — за оскорбление полицейского, третий — за бросок файера в полицию и хранение наркотиков.

Сборные Дании и Англии встретятся сегодня, 20 июня. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).