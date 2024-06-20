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Немецкая полиция арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед игрой с Данией

Немецкая полиция арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед игрой с Данией
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Полиция Франкфурта арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в социальной сети X (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что один из болельщиков был оштрафован за бросание бутылок, второй — за оскорбление полицейского, третий — за бросок файера в полицию и хранение наркотиков.

Сборные Дании и Англии встретятся сегодня, 20 июня. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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