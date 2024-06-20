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Глава МИД Сербии высказался о скандале с участием болельщиков Албании и Хорватии

Глава МИД Сербии высказался о скандале с участием болельщиков Албании и Хорватии
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Глава МИД Сербии Марко Джурич высказался о скандированиях «Убей серба» по ходу игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Албании.

«Среди прочего, крики «Убей серба» говорят о плохом климате, созданном некоторыми экстремистскими политиками, но также и некоторыми другими в регионе, которые всячески пытаются использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, которые не заслуживают похвалы. Я надеюсь, что давление, которое исходит с той стороны, пробудит в наших парнях злобу и дополнительное желание бороться. Мы очень гордимся ими», — приводит слова Джурича «Спортски Журнал».

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Напомним, ранее стало известно, что сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования.

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