ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось первое фото Мбаппе без пластыря после травмы носа на Евро-2024

Появилось первое фото Мбаппе без пластыря после травмы носа на Евро-2024
Комментарии

Появилось первое фото нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после травмы носа на матче группового этапа Евро-2024 без пластыря.

Фото: Пресс-служба сборной Франции в соцсетях

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе, получивший травму в виде перелома носа, может пропустить все матчи группового этапа Евро-2024. Позже сообщалось, что Килиану удалось избежать операции.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники подопечных Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов. Отметим, что чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, переигравшая в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

В следующем матче группового этапа Евро-2024 команда Дешама сыграет со сборной Нидерландов.

Материалы по теме
Маска для Мбаппе может быть доставлена уже сегодня — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android