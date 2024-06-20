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Стали известны первые соперники «Локомотива» по контрольным матчам в межсезонье

Стали известны первые соперники «Локомотива» по контрольным матчам в межсезонье
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Московский «Локомотив» проведёт два контрольных матча на первом летнем учебно-тренировочном сборе. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Локомотив» прибыл из отпуска. Сегодня у команды был медосмотр, а завтра стартует подготовка к новому сезону. Первый сбор — с 21 по 30 июня в Баковке. Там же сыграем два матча — с тульским «Арсеналом» и «Родиной», — написано в сообщении клуба.

Матчи «Локомотива» на первом сборе (время — московское):

26 июня, 17:00. «Локомотив» — «Арсенал» (Тула);
30 июня, 17:00. «Локомотив» — «Родина» (Москва).

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей.

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