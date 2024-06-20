Отар Кушанашвили экстренно госпитализирован, он находится в реанимации

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, являющийся также медиадиректором команды Медиалиги «Родина Медиа», экстренно госпитализирован. Шоумен находится в реанимации, но он в сознании.

«Информацию про Отара подтверждаю. Сегодня утром вместе с Антоном Шестаком отвезли его в больницу. Едва уговорили на осмотр, и нам сразу же сказали: экстренная госпитализация.

Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю. Врачи пока не говорят про цирроз. Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз.

Сейчас главное, чтобы с Отаром всё было хорошо. Все мысли только с ним. Верим, любим и надеемся только на лучшее!» — сообщил Виктор Ладненко в своём телеграм-канале.

Осенью 2023 года появлялись слухи о сердечном приступе Кушанашвили, однако эта информация не подтвердилась.