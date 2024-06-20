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Видео: болельщики в Германии скандируют кричалки про Россию и Сербию

Видео: болельщики в Германии скандируют кричалки про Россию и Сербию
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В Мюнхене (Германия) сербские болельщики скандировали кричалки про Россию перед матчем национальной команды со Словенией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
1-й тайм
0 : 0
Сербия

Матч 2-го тура группы С чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Словении и Сербии, состоится сегодня, 20 июня. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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