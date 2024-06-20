«Видео не является доказательством». Агент Даку объяснил ситуацию со скандальной кричалкой

Агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку, высказался о ситуации со скандальной кричалкой на матче Евро-2024 между Албанией и Хорватией.

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», — приводит слова Факича «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2).