Словения — Сербия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

В матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встретятся сборные Словении и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич, Илич, Младенович, Живкович, Тадич, Митрович, Влахович.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).