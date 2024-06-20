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Словения — Сербия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Словения — Сербия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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В матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встретятся сборные Словении и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
1-й тайм
0 : 0
Сербия

Стартовые составы команд:

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич, Илич, Младенович, Живкович, Тадич, Митрович, Влахович.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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