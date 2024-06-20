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Сербия прибыла на матч Евро-2024 со Словенией, несмотря на угрозы сняться с турнира

Сербия прибыла на матч Евро-2024 со Словенией, несмотря на угрозы сняться с турнира
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Сборная Сербии прибыла на матч группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словении, несмотря на угрозы сняться с турнира. О прибытии на стадион сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Сербии в социальной сети X (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
1-й тайм
0 : 0
Сербия

Напомним, матч 2-го тура группового этапа между сборными Сербии и Словении пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Фото: Пресс-служба Футбольной ассоциации Сербии

Фото: Пресс-служба Футбольной ассоциации Сербии

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Национальные команды Словении и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Данией. В 1-м туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1, а Сербия уступила англичанам со счётом 0:1. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованным сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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