Сербия прибыла на матч Евро-2024 со Словенией, несмотря на угрозы сняться с турнира

Сборная Сербии прибыла на матч группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словении, несмотря на угрозы сняться с турнира. О прибытии на стадион сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Сербии в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч 2-го тура группового этапа между сборными Сербии и Словении пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Фото: Пресс-служба Футбольной ассоциации Сербии

Фото: Пресс-служба Футбольной ассоциации Сербии

Национальные команды Словении и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Данией. В 1-м туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1, а Сербия уступила англичанам со счётом 0:1. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованным сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.