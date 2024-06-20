ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: возможный переход Тикнизяна в «Спартак» — большая потеря для «Локомотива»

Пименов: возможный переход Тикнизяна в «Спартак» — большая потеря для «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Спартак».

«Возможный переход Наира Тикнизяна в «Спартак» — большая потеря для «Локомотива». Но для «Спартака» это хороший игрок», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что Наир Тикнизян является одним из вариантов для красно-белых. При этом «Спартак» ещё не вступал в переговоры с железнодорожниками.

В минувшем сезоне Наир Тикнизян провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до 2026 года.

Материалы по теме
«Спартак» рассматривает вариант с трансфером Тикнизяна — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android