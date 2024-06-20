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Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки

Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки
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Федерация футбола Северной Македонии опубликовала заявление по поводу ситуации с албанским футболистом Мирлиндом Даку. Ранее Даку скандировал оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2).

«Выражаем глубокую обеспокоенность и однозначное осуждение националистических выкриков представителя Албании Мирлинда Даку, направленных против македонского государства, после вчерашнего матча между Хорватией и Албанией на чемпионате Европы.

Такое поведение неприемлемо и противоречит основным ценностям спортивного мастерства и взаимного уважения, которые пропагандирует футбол. Спорт, особенно футбол, является основой сохранения людей разных национальностей и средой сотрудничества и уважения. Однако националистическая риторика подрывает эти принципы, разжигая разногласия и враждебность между фанатами и обществом.

Принципы политической нейтральности закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с этим скандальным поведением.

Мы призываем албанского футболиста Мирлинда Даку публично извиниться за своё поведение, признавая причинённый им ущерб. Мы также призываем соответствующие учреждения расследовать этот инцидент и принять соответствующие дисциплинарные меры для ужесточения стандартов поведения, ожидаемых от всех спортсменов.

Наша приверженность укреплению единства, уважения и честной игры в спорте остаётся первостепенной», — написано в заявлении.

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