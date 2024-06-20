В «Рубине» сожалеют о ситуации с албанским нападающим Даку на Евро-2024

В пресс‑службе казанского «Рубина» заявили, что сожалеют об инциденте с нападающим сборной Албании Мирлиндом Даку на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Рубина» «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2).