Булыкин: очень странно, что Тикнизян перейдёт не в «Зенит», Наир очень хотел туда

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в столичный «Спартак».

«Наир Тикнизян хотел перейти в «Зенит» и хотел пойти на повышение зарплаты. Если «Спартак» ему предложит хорошую зарплату, то он может перейти. Очень странно, что не в «Зенит», потому что клуб спокойно способен взять Тикнизяна.

Может быть, «Спартак» отлично выступит в следующем сезоне, поэтому точно нельзя сказать, будет ли это повышением для Тикнизяна или нет. Если будет повышение зарплаты, значит, повышение. Футболист сам выбирает, где ему предлагают лучшие условия», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.