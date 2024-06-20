Булыкин: у сборной Испании будет немного больше шансов в игре с Италией

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива», «Аякса», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Испании и Италии.

«Жду очень интересной игры от матча Испания – Италия. Обе сборные хотят достичь высоких целей. Я думаю, что у испанцев будет немного побольше шансов, но это так на бумаге, уже в матче будет совсем по-другому. Будем смотреть и радоваться, как играют две топ-сборные, которые как минимум претендуют на выход в полуфинал Евро.

Я думаю, что в этом матче обе команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.