Марко Николич выступил с речью перед игроками ЦСКА

Новый главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич выступил с приветственной речью перед футболистами армейской команды.

«Я счастлив, конечно, быть здесь. В таком большом клубе, как ЦСКА. Добро пожаловать всем! Тоже надеюсь, что все здоровы. Это самое важное для каждого спортсмена, футболиста, что тоже ментально, психологически отдохнули и готовы к новой работе. У нас будет время разговаривать каждый день. Двери моего офиса будут всегда открыты по любому вопросу. Когда за один раз закроем все вопросы, тогда на поле можно работать. Будет много работы, будет тяжело, конечно, будет и интересно. Я это точно знаю. Нужно выигрывать следующий матч и выигрывать каждый. Победить в каждом. И для меня цели самые высокие – победа в каждой игре, так я считаю. Может быть, я сейчас поставил себя и вас в трудное положение, но надо привыкать к этому. Потому что вы в таком клубе», — сказал Николич на видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.