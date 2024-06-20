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Видео: английский фанат прыгнул в фонтан во Франкфурте перед матчем Евро-2024

Болельщик сборной Англии прыгнул в фонтан во Франкфурте перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Дании.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 состоится сегодня, 20 июня, и пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. В качестве главного арбитра встречи выступит португалец Артур Суареш Диаш. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени.

Сборные Англии и Дании выступают в группе C вместе с национальными командами Словении и Сербии. В матче 1-го тура англичане с минимальным счётом обыграли сборную Сербии (1:0), а датчане сыграли вничью со словенцами (1:1).

Напомним, чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.