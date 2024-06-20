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Защитник Швейцарии Шер сломал нос в матче Евро-2024 с Шотландией

Защитник Швейцарии Шер сломал нос в матче Евро-2024 с Шотландией
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Защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер получил перелом носа в матче группового этапа чемпионата Европы с Шотландией. Встреча прошла вчера, 19 июня, и завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

На 19-й минуте Шер столкнулся с Энтони Ралстоном из Шотландии, и обоим игрокам потребовалась медицинская помощь, но они продолжили играть до конца матча в Кёльне.

«У меня сломан нос. Как мы и ожидали, было много подкатов и единоборств. Они серьёзно усложнили нам задачу.

Завтра я почувствую это сильнее. Это была напряжённая игра для всех. Это пробудило во мне страсть. И это тоже часть игры. Это тоже весело», — приводит слова Шера Reuters со ссылкой на Blue Sport.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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