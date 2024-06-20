На матче Словения — Сербия на Евро вывешен баннер ПФК ЦСКА

На матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии вывешен баннер ПФК ЦСКА.

Напомним, сегодня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене пройдёт матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словении и Сербии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Национальные команды Словении и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Данией. В 1-м туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1, а Сербия уступила англичанам со счётом 0:1.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.