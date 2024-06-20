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Агент Миранчука: «Локо» осознаёт, что приобретение Антона будет не за маленькие деньги

Агент Миранчука: «Локо» осознаёт, что приобретение Антона будет не за маленькие деньги
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о ситуации с контрактом футболиста.

«Антон находится в отпуске за границей. «Локомотив» провёл сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чём тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.

«Локомотив» осознаёт сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги. Пусть думают и готовят предложение. Завтра мой партнёр встретится с Ульяновым и заслушает предложение. Обменяются советами. Послушаем и решим. Решение примет футболист», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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