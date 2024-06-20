Защитник Сербии Бабич: согласен, что сборная Англии скучная

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич считает, что сербы заслужили ничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Англии.

«Я очень рад быть здесь со сборной. Переживал, что травма, которую получил в конце сезона, может помешать. К счастью, удалось восстановиться. Жаль, конечно, что пропустил остаток сезона и не мог помочь «Спартаку». Тяжелее всего было смотреть матч с «Балтикой», когда мы упустили много моментов. Не хватило удачи, так бывает. С Англией мы тоже играли лучше. Меня никто оттуда не впечатлил. Ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн – реально никого не могу и не хочу выделять. Видел мнения, что Англия играет в скучный футбол, и согласен с этим. Ожидал от Англии большего и считаю, что мы заслужили ничью», — сказал Бабич.

Напомним, матч группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии состоялся 16 июня. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.