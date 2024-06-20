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Агент Кучаева прокомментировал переход полузащитника в «Ростов»

Агент Кучаева прокомментировал переход полузащитника в «Ростов»
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Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал переход своего клиента Константина Кучаева в «Ростов». Кучаев присоединился к ростовчанам на правах свободного агента. Ранее он принадлежал московскому ПФК ЦСКА.

«Была большая заинтересованность руководства и главного тренера ФК «Ростов». Ключевую роль сыграл тот факт, что Валерий Георгиевич был заинтересован в Константине. Очень надеемся, что Константин проявит себя в «Ростове», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За основную команду ПФК ЦСКА Кучаев провёл 153 игры, в которых отметился 11 голами и 15 голевыми передачами. В 2017 году забил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов. Является обладателем Кубка России и трёхкратным серебряным призёром чемпионата страны.

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