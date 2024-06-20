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Российских болельщиков не хотели пропускать на матч Евро-2024 с флагами страны

Российских болельщиков не хотели пропускать на матч Евро-2024 с флагами страны
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Четыре российских болельщика с национальными флагами пытались пройти на стадион для посещения матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии между сборными Словении и Сербии, однако их не пропустили. Об этом сообщает ТАСС.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
2-й тайм
1 : 0
Сербия
1:0 Карничник – 69'    

По информации источника, на входе на стадион четырёх россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги: через другой вход их пропустили, приняв за фанатов Сербии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, в этим минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словении и Сербии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.

Национальные команды Словении и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Данией. В 1-м туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1, а Сербия минимально уступила англичанам со счётом 0:1.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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