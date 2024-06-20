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Александр Шикунов объяснил, почему Наир Тикнизян нужен «Спартаку»

Александр Шикунов объяснил, почему Наир Тикнизян нужен «Спартаку»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на информацию об интересе красно-белых к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Он объяснил, почему Тикнизян нужен московскому клубу, и оценил Наира как футболиста.

«Наир Тикнизян – очень квалифицированный, интересный и неординарный игрок. Но не знаю, отпустит ли его «Локомотив», потому что он там смотрится очень здорово.

Что может сподвигнуть его перейти в «Спартак»? Может быть, финансовые условия. Наир – очень играющий футболист, который даёт объём и может закрыть две-три позиции. Поэтому он пригодится «Спартаку», он нужен», — сказал Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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