Александр Шикунов объяснил, почему Наир Тикнизян нужен «Спартаку»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на информацию об интересе красно-белых к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Он объяснил, почему Тикнизян нужен московскому клубу, и оценил Наира как футболиста.

«Наир Тикнизян – очень квалифицированный, интересный и неординарный игрок. Но не знаю, отпустит ли его «Локомотив», потому что он там смотрится очень здорово.

Что может сподвигнуть его перейти в «Спартак»? Может быть, финансовые условия. Наир – очень играющий футболист, который даёт объём и может закрыть две-три позиции. Поэтому он пригодится «Спартаку», он нужен», — сказал Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.