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«Локомотив» поблагодарил Глушенкова за время, проведённое в клубе

«Локомотив» поблагодарил Глушенкова за время, проведённое в клубе
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Московский «Локомотив» в социальных сетях поблагодарил полузащитника Максима Глушенкова за период карьеры в составе железнодорожников. Сегодня, 20 июня, стало известно, что Глушенков перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

«Локомотив» и «Зенит» достигли соглашения по трансферу полузащитника, который продолжит свой футбольный путь в Санкт-Петербурге.

Глушенков провёл в составе нашей команды полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата.

Благодарим Максима за яркую игру и вклад в наши победы и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении «Локомотива».

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 РПЛ на четвёртом месте.

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