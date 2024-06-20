Экс-игрок сборной Ирландии Макклин: Райс переоценён, он не топ-игрок

Бывший полузащитник сборной Ирландии, футболист клуба «Рексем» Джеймс Макклин раскритиковал английского хавбека «Арсенала» Деклана Райса.

«Я думаю, что Райса переоценивают. Не поймите меня неправильно, я думаю, что он очень хороший футболист, но английские СМИ чересчур сильно восхваляют его. На мой взгляд, игроком мирового уровня он не является. Для меня топ-уровень — это игрок, способный выступать за любую команду в мире. И я не думаю, что Деклан попал бы в «Манчестер Сити», пока там есть Родри. Кроос диктует игру, Родри это делает, Райс — нет. Но он хорош в том, что умеет. Я говорю об игре в пас и под прессингом», — приводит слова Макклина Daily Mail.

Напомним, прошлым летом Райс перебрался из «Вест Хэма» в «Арсенал». В настоящее время полузащитник находится в расположении сборной Англии, которая сегодня, 20 июня, сыграет с Данией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.