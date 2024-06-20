Новый главный тренер «Урала» обратился к болельщикам клуба

Новый главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов обратился к болельщикам екатеринбургского клуба.

«Первое, наверное, что бы я хотел сказать, это что у нас точно есть понимание их эмоций сейчас после прошлого сезона. Второе – что футбольный клуб «Урал» находится сейчас в этой ситуации, нам нужно пройти этот путь. Мы всегда играли для болельщиков.

Это было и в прошлом сезоне, и в позапрошлом, и в этом будем играть для болельщиков. Мы будем отдавать все усилия свои, которые у нас есть, на футбольном поле. Я, в свою очередь, хочу попросить, чтобы болельщики продолжили поддерживать команду, Потому что в решении задач, когда мы вместе, решить её гораздо проще», — сказал Аверьянов в видео на YouTube-канале «Урала».