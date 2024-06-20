Новый тренер «Урала» — о трансферах: переговоры ведутся с большим количеством игроков

Новый главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов высказался о трансферных планах екатеринбургского клуба.

«Селекция – это непрерывный процесс, но я так скажу, что основной задачей было сохранить костяк команды, потому что короткий промежуток времени между сезонами, вот это важно. Нужно было учитывать особенности ФНЛ, как вы знаете, тут надо четыре иностранца только в заявке, и нужен обязательно лимитчик на футбольном поле. Вот с учётом этого и формируется команда, но мы ещё в процессе. Но и сейчас, если представить новичков, у нас Дмитрий Арапов, вратарь, вернулся в наш клуб Иван Чудин, это игрок центра поля, который тоже неоднократно выводил команды в Премьер-Лигу. На данный момент это пока всё, но переговоры ведутся с большим количеством игроков. Всё в стадии согласования», — сказал Аверьянов в видео на YouTube-канале «Урала».