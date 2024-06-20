Новый главный тренер «Урала» назвал задачу команды в сезоне Первой лиги

Новый главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов назвал задачу своей команды на ближайший сезон в Первой лиге.

«Первое собрание, оно всегда одинаковое, поговорили о том, кто как провёл отпуск, но основной темой беседы всё равно являлось обозначение задачи, которую поставило перед нами руководство клуба. Ну и объяснили кратко, что необходимо сделать для того, чтобы эту задачу решить. А задача одна — возвращение команды в элиту российского футбола, в РПЛ», — сказал Аверьянов в видео на YouTube-канале «Урала».

Напомним, «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Екатеринбуржцы уступили «Акрону» в стыковых матчах за право играть в следующем сезоне РПЛ. Тренер команды Виктор Гончаренко покинул свой пост.