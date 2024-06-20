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Максим Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»

Максим Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»
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Полузащитник Максим Глушенков высказался о трансфере из «Локомотива» в «Зенит».

«Пока что смешанные чувства — были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные — они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом, как «Зенит».

Насколько интерес «Зенита» стал неожиданным? Думаю, что, после того, как я сделал 16 голевых передач, это не странно (улыбается). Мы посоветовались с агентом, посчитали, что так будет лучше, и приняли такое решение.

Я очень долго советовался — и с семьёй, и с агентом, и с другими футбольными людьми, потому что такое решение принять сразу очень непросто, всё-таки у меня был очень хороший сезон в «Локомотиве», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

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