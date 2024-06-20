Новый главный тренер «Урала» Аверьянов высказался о своём назначении

Новый главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов высказался о своём назначении на пост наставника екатеринбуржцев.

«Я человек, который был с основания футбольного клуба «Урал», и для меня является огромной честью быть главным тренером команды. Назначение, конечно, могло быть другим при других обстоятельствах, но эмоций было бы гораздо больше. А так я ощущаю доверие руководства и высокий уровень ответственности», — сказал Евгений Аверьянов в новом видео на YouTube-канале «Урала».

Напомним, «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Екатеринбуржцы уступили «Акрону» в стыковых матчах за право играть в следующем сезоне РПЛ. Тренер команды Виктор Гончаренко покинул свой пост.