Экс-игрок «Ахмата» Федьков: Глушаков изменял с женой одноклубника? Не верю!

Бывший футболист «Терека» (ныне — «Ахмат») Андрей Федьков высказался об экс-хавбеке «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денисе Глушакове.

— Слухи и сегодня многое решают в футболе. Взять недавнюю историю с Глушаковым.

— Что он изменяет с женой одноклубника? Всё это такая хрень! Готов дать руку на отсечение, что такого не было.

— Откуда такая уверенность?

— Глушак рос в СКА на моих глазах. Каким идиотом надо быть, чтобы изменять — так ещё и с женой партнёра! Не верю, хоть убей! Если это правда, его дядя в гробу уже перевернулся, — приводит слова Федькова Sport24.

Федькову 52 года, он является воспитанником футбольного клуба «Ростсельмаш». За «Терек» нападающий играл с 2004-го по 2005-й, а также в 2007 году. Вместе с грозненским клубом россиянин стал обладателем Кубка страны (в 2004-м), а также выигрывал Первую лигу. Также Андрей выступал за такие команды, как «Шахтёр», «Кремень», «Балтика», «Сокол» и ростовский СКА. Профессиональную карьеру Федьков завершил в 2008 году, после играл в любительских клубах. Денис Глушаков за свою карьеру защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари НН». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Он присоединился к армянскому клубу в феврале этого года и покинул его в мае. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.